Căutare

Mod Noapte/Zi

PSD și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale

Sebastian Rotaru 10:25
ID 125911088 © Cateyeperspective | Dreamstime.com
ID 125911088 © Cateyeperspective | Dreamstime.com

PSD anunță că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea lui Ilie Bolojan.

Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar, spune partidul într-un comunicat de presă.

PSD consideră că "schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional".

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a cerut luni ca toți secretarii de stat și prefecții numiți de PSD în Guvernul condus de Ilie Bolojan să demisioneze.

"Cer secretarilor de stat ai PSD și prefecților PSD să își prezinte demisiile în următoarea perioadă, astfel încât, când vom avea moțiune, să avem lucrurile cât se poate de clare”, a spus Grindeanu.

  • Share:

Comentarii (0)

Lasă un comentariu


Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.

Parteneri secțiune

BRCC