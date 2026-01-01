Fostul vicepremier PSD Marian Neacșu și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, au anunțat luni dimineață, într-o declarație comună la Parlament, că cele două partide lucrează la textul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului.

Prim-vicepreședintele PNL și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, întreabă "cum vi se pare decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite guvernul?" și spune că decizia PSD-AUR de a încerca să dărâme Guvernul este "culmea iresponsabilității".



"Cine face o majoritate pentru a dărâma un Guvern are responsabilitatea să formeze un alt Guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD", a scris Ciucu pe pagina lui de Facebook.





Liderul AUR, George Simion, a evitat să spună că moțiunea de cenzură va fi depusă cu PSD, ci că demersul este unul comun, fiind invitate toate partidele. Moțiunea va fi depusă când adună 233 de semnături, numărul minim necesar de voturi pentru demiterea Guvernului, urmând ca votul final să fie acordat pe 5 mai.

Una dintre problemele ridicate de AUR, la fel ca PSD, este faptul că Guvernul Bolojan vrea "să vândă străinilor companiile de stat" prin listarea unor pachete minoritare la Bursă.

De asemenea, AUR va depune proiecte prin care numărul parlamentarilor să fie redus la 300, subvențiile partidelor să fie tăiate drastic, iar primarii să fie aleși în două tururi.

Simion a reclamat și că președintele Nicușor Dan spune că "partidul numărul unu și partidul numărul doi în preferințele românilor nu pot guverna", adică PSD și AUR, dar o poate face partidul numărul patru - USR.

”Noi suntem dispuși să asigurăm orice guvernare, care poate asigura alegeri corecte. Nu am avut alegeri corecte, Nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat dovezile despre alegerile anulate. Afirmația lui Nicușor Dan conform căreia nu se poate forma cu AUR, pentru noi înseamnă continuarea loviturii de stat din 2024", a continuat liderul extremist.



George Simion a spus că el întinde o "ramură de măslin", semnul păcii, și face apel la o "reconcilere națională".





Este prima afișare publică oficială a PSD și AUR care anunță că lucrează împreună.

"Lucrul de care ne vom ocupa este exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi explicitată probabil în cursul acestei zile de președinții partidelor", a spus Neacșu.

De asemenea, Peiu a anunțat și el că demersul comun PSD-AUR vizează redactarea unei moțiuni de cenzură, urmând să fie dezbătută la începutul lunii mai, scopul fiind "demiterea Guvernului Bolojan".

Cele două partide vor avea ședințe în forurile de conducere, urmând ca tot luni să fie făcute mai multe detalii despre colaborare.

Întrebat dacă acest demers deschide drumul unei viitoare colabărori PSD-AUR la guvernare, Marian Neacșu a declarat că "orice drum începe cu primul pas".

Neacșu a mai făcut apel la ceilalți parlamentari din alte partide să contribuie, dacă vor, la elaborarea moțiunii de cenzură.

Petrișor Peiu a precizat că "nu este niciun pact, deocamdată, cu PSD", ci doar "o discuție comună".

Pentru a demite Guvernul, PSD și AUR trebuie să adune cel puțin 233 de voturi. Împreună au, în acest moment, 219.