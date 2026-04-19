Social-democrații se reunesc luni dimineață, de la ora 10:00, pentru a stabili întrebarea la așa-zisul referendum intern cu un rezultat previzibil deja.

Biroul Permanent Național al PSD, reunit de la ora 10:00 în ședință la sediul central, a stabilit în câteva minute întrebarea la referendumul intern, programat la ora 17:00: "Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”.

Sorin Grindeanu nu a vrut să spună nici dacă miniștrii PSD și-au pregătit demisiile, nici dacă se lucrează la o moțiune de cenzură, afirmând că mai multe detalii vor fi făcute publice la ora 17:00.





Ulterior, social-democrații se reunesc la ora 17.00, la Palatul Parlamentului, pentru ”Momentul adevărului”, unde circa 5.000 de membrii vor vota dacă îl mai susțin sau nu pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

Potrivit scenariului PSD, acesta îi va da 72 de ore premierului să demisioneze, altfel va intra în opoziție și își va retrage miniștrii, Bolojan a declarat că nu are de gând să demisioneze și va numi interimari.

De asemenea, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică seară, la Antena 3, că așteaptă ca marți sau miercuri președintele Nicușor Dan să convoace consultări.

Ce urmează, pe scurt

Prin retragerea miniștrilor PSD, Guvernul va funcționa interimar timp de 45 de zile, cu puteri limitate. Dacă premierul nu pleacă de bună voie, partidele parlamentare pot depune o moțiune de cenzură care să ducă la căderea Cabinetului.

În acest caz, o moțiune de cenzură depusă de PSD nu ar putea fi adoptată fără ajutorul AUR.

Pe de altă parte, ideea unui Guvern minoritar are totuși nevoie de o majoritate în Parlament pentru a trece, iarăși lucru imposibil fără ajutorul PSD, oricum exclus deja de Sorin Grindeanu.