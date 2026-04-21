Radu Moldovan demisionează de la conducerea PSD Bistrița-Năsăud, după perchezițiile DNA

Radu Moldovan a demisionat miercuri din funcția de lider al PSD Bistrița-Năsăud, în urma perchezițiilor efectuate de Direcția Națională Anticorupție.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

În cursul zilei de miercuri au fost efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici, precizează DNA.

De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez.

Conducerea organizației PSD Bistrița-Năsăud va fi asigurată interimar de ministrul energiei, Bogdan Ivan.

.„Organizația județeană PSD Bistrița-Năsăud își exprimă susținerea față de domnul Emil Radu Moldovan și apreciază implicarea, munca și proiectele transformate în fapte! În urma situației apărute, acesta a decis să își dea demisia din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud, pentru a evita orice neclarități sau efecte asupra activității organizației. Pentru ca lucrurile să meargă mai departe fără întreruperi, în ședința de urgență de astăzi a CPJ PSD Bistrița-Năsăud s-a decis ca funcția de președinte interimar să fie preluată de domnul Bogdan Gruia Ivan", se arată într-un comunicat PSD.

În dosar este vizat și cântărețul Dinu Iancu-Sălăjanu (PNL), președintele Consiliului Județean Sălaj.

