Reducerea accizei la motorină cu 30 bani/litru, aprobată de Guvern

Guvernul a aprobat vineri OUG privind reducerea temporară a nivelului accizei aplicabil motorinei.

Aceeași OUG și prevede și instituirea contribuției de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea țițeiului și a produselor energetice obținute din prelucrarea țițeiului extras de pe teritoriul României, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 19/2026 privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină, și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienților casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027.

Astfel, acciza la motorina standard comercializată pe piața internă va fi redusă temporar cu 30 de bani pe litru, respectiv de la 2804,29 lei/1000 litri la 2504,29 lei/1000 litri. Această reducere se aplică începând cu intrarea în vigoare a OUG pe perioada declarată de criză pe piața petrolului și carburanților.

De asemenea, se instituie contribuția de solidaritate pentru următorii operatori economici:

Operatori economici titulari de acorduri petroliere care extrag țiței din zăcăminte situate pe teritoriul României și obțin venituri din comercializarea neprelucrată a acestuia;

Operatori economici titulari de acorduri petroliere care extrag țiței din zăcăminte situate pe teritoriul României și care, direct sau prin persoanele afiliate acestora, prelucrează țiței și obțin venituri din comercializarea produselor energetice.

Contribuția de solidaritate se aplică doar pentru lunile în care prețul petrolului Brent depășește 70 USD/baril, calculat ca medie aritmetică a cotațiilor zilnice de închidere în luna de referință. Nivelul contribuției variază între 1,5% (Brent peste 70 USD/baril) și 9,9%, asigurând proporționalitatea sarcinii fiscale cu nivelul câștigului excepțional. Contribuția de solidaritate reprezintă venituri la bugetul de stat și se evidențiază distinct.

Totodată, pe perioada declarată de criză pe piața petrolului și carburanților, operatorii economici care comercializează benzină și motorină cu amănuntul către consumatorii finali pot majora prețurile de vânzare cel mult o singură dată într-o zi calendaristică, până la ora 12.00.

Prețurile de vânzare pot fi reduse oricând, de câte ori este necesar. Aplicarea reducerii temporare a accizei la motorină cu 0,3 lei/litru va avea un impact bugetar estimat la 0,61 miliarde lei.

Introducerea contribuției de solidaritate va genera un impact bugetar estimat între 0,07 și 0,65 miliarde lei, în funcție de cota de taxare aplicată și prețul mediu lunar al țițeiului Brent.

