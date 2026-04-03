Premierul Ilie Bolojan l-a schimbat din funcție, în urma unui control intern, pe șeful Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Bogdan Stan, fost șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Instituție esențială a statului, ONPCSB se laudă cu peste o mie de sesizări în 2024 către procurori, SRI și MAI, dar acestea nu s-au soldat cu rezultate concrete în combaterea fenomenului.

Bogdan Stan a fost numit la conducerea Oficiului în ianuarie 2025 de către fostul ministru Tanczos Barna, demnitar în cabinetul lui Marcel Ciolacu.

Fost președinte al ANI, Bogdan Stan a fost schimbat din funcție în urma unui control efectuat de Corpul de control al Ministerului Finanțelor.

Înainte de a fi numit șef al Oficiului, Stan era consilier în cadrul Societății de Radio. Potrivit Fanatik, acesta era angajat consilier în cadrul Societății Române de Radiodifuziune, o instituție controlată de către PSD, unde avea un salariu de peste 210.000 lei.

