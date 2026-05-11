Remus Ștefureac: Oare cât va fi scorul AUR în 2028 după un eventual experiment cu guvern tehnocrat

C.M. 15:19 actualizat: 15:24
ID 5924607 © Firebrandphotography | Dreamstime.com
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a apreciat marți că un guvern tehnocrat ar duce AUR la peste 50% la următoarele alegeri parlamentare.

"45,6%. Acesta a fost scorul electoral obținut de PSD/Liviu Dragnea după un an și ceva de experiment cu premier și guvern tehnocrat (guvernul Cioloș) susținut cu sprijinul PSD, PNL și USR", a scris Remus Ștefureac pe Facebook, după ce președintele Nicușor Dan a declarat că un scenariul unui premier tehnocrat sau unui Guvern format din tehnocrați "are șansă".

"Oare cât va fi scorul AUR în 2028 după un eventual experiment cu guvern / premier tehnocrat instalat pentru următorii doi ani și jumătate, sprijinit cam de de același partide?", s-a întrebat directorul INSCOP.

Remus Ștefureac estimează că forțele extremiste ar putea obține peste 50% la următoarele alegeri, la cum arată societatea în prezent.

Ar fi "o catastrofă sistemică, un dezastru pentru regimul democratic, pentru economia și prosperitatea acestei țări în contextul racordării unei mari părți a elitelor acestui partid la narațiunile anti-occidentale".


Nicușor Dan face cu ochiul unui posibil Guvern tehnocrat

Pus să spună dacă are deja în minte variante de premieri tehnocrati, Nicușor Dan a explicat că în mintea lui sunt. "Nu le-am avansat, pentru că voi avansa în momentul în care, dacă, va exista o formulă majoritară pentru asta", a completat președintele. Nicușor Dan a fost ...
