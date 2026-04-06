Sectorul 4 va avea un parc botezat... Donald Trump

Sebastian Rotaru 12:11
ID 85410979 | Trump © Igor Sapozhkov | Dreamstime.com
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat marți că va amenaja un nou parc, iar acesta va purta numele președintelui american Donald Trump.

"Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc", a scris primarul pe pagina lui de Facebook.

Edilul a mai spus că, "în semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre".


