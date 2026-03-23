Ședința extraordinară de Guvern, reprogramată. CES a amânat avizarea OUG privind carburanții

Ședința extraordinară de guvern programată pentru marți, la ora 17:00, a fost amânată pentru o dată care va fi anunțată ulterior, a informat executivul, potrivit Agerpres.

Consiliul Economic și Social (CES) a amânat avizarea proiectului de ordonanță de urgență a guvernului privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei.

CES a precizat pe site-ul propriu că a amânat avizarea proiectului, menționând că termenul este 6 aprilie, conform prevederilor articolului 7 alineat (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform CES, lipsesc avizele pe proiectul de act normativ din partea vicepremierului Marian Neacșu și a Ministerului Justiției.

Guvernul a anunțat luni că va adopta, marți, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, decizia a fost luată, luni, în grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan.

"În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize. Pe durata situației de criză vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză. Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică", se arăta în comunicat.

Totodată, exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină ar urma să fie realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.

"Pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final", mai propune Guvernul.

Ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care se impun.