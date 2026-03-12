Șeful AEP: I-am întrebat pe colegii mei de ce au angajat popi la Registrul Electoral

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a afirmat că, atunci când a aflat că există un angajat de teologie la AEP, i-a întrebat pe colegii din teritoriu de ce au angajat ”popi” la Registrul Electoral.

”Rămân niște posturi neocupate în structura centrală. Voi stabili condiții de studii. La Controlul finanțării partidelor politice te duci dacă ai experiență în control financiar, fiscal. Eventual, experiență juridică. La Direcția procese electorale informatizate, cred că trebuie să avem informaticieni. Cineva mă sesiza aseară printr-un mesaj că prin AEP ar fi angajați muzicieni, absolvenți de teologie. Pentru că s-au pus condiții generale, studii superioare și a venit cine a dorit la concurs. Să știți că unii dintre ei sunt buni”, a afirmat, vineri, Țuțuianu, într-o conferință de presă, potrivit News.ro.

El a povestit cum a reacționat atunci când a aflat că un absolvent de teologie este angajat al AEP.

”Când am auzit că avem un absolvent de Teologie angajat aici, la prima mea întâlnire cu teritoriul în format online, am zis colegilor mei, ”Nu ați avut altceva de făcut decât să angajați popi la AEP, la Registrul Electoral?”. Și mi-au spus ”Stați liniștit, că este cel mai bun pe informatică!”. Sunt oameni care își cunosc meseria. Dar cred că trebuie să fim mai specifici. AEP-ul are nevoie de juriști buni, are nevoie de personal care cunoaște bine controlul fiscal, legislație fiscală, economică și avem nevoie de oameni care știu informatică”, a mai afirmat președintele AEP.



