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Siegfried Mureșan, după desemnarea lui Veștea: A fi european înseamnă a respecta regulile

14:17 actualizat: 14:18
FOTO: PE
FOTO: PE

Eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan vorbește despre respectarea regulilor, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de premier pe Adrian Veștea, fără a consulta partidele sau formațiunea din care acesta face parte.

”Situația actuală este importantă pentru democrația din România, nu doar pentru Partidul Național Liberal. Va trebui să ne apărăm democrația și România europeană așa cum am făcut-o de mai multe ori în ultimii ani”, a scris pe Facebook eurodeputatul liberal.

”A fi european înseamnă a respecta regulile”, a mai comentat Mureșan, într-un mesaj laconic.

În cadrul PNL au apărut deja fisuri, mai mulți lideri liberali din teritoriu anunțându-și sprijinul pentru Adrian Veștea.


Espress

Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și a fost desemnat Adrian Veștea

"Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață, și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a ...
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