Siegfried Mureșan: PNL nu a spus vreodată că îl va susține pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru

Reacția eurodeputatului propus pentru funcțiade premier de către PNL-USR-UDMR vine după ce președintele Nicușor Dan a dat vina pe liberali că s-ar fi răzgândit.

”Partidul Național Liberal nu îl va susține - și nici nu a spus vreodată că îl va susține - pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD. Noi cunoaștem urgențele României: implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private. Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe”, a reacționat pe Facebook Siegfried Mureșan.

După întâlnirea de vineri cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, Nicușor Dan a transmis un mesaj în care a dat vina pe liberali că s-au răzgândit de marți până astăzi și nu mai susțin un guvern minoritar PSD.

Declarația lui Ilie Bolojan de după consultările de marți nu se referă însă la un guvern PSD, ci la un pact politic, în funcție de care poate fi susținut fie un executiv minoritar social-democrat, fie unul format din PNL-USR-UDMR.

”Eu cred că trebuie să ne facem datoria față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu”, a mai spus Mureșan.

”Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a scris el.

Ce a declarat Bolojan marți

”Am prezentat președintelui României poziția PNL în această situație dificilă în care suntem. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern învestit este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România care să fie valabil în perioada următoare până la sfârșitul anului în care forțele politice care într adevăr înțeleg situația dificilă a țării noastre l-ar semna”, a afirmat Bolojan după consultările de la Cotroceni.

În condițiile unui pact, Bolojan a spus că PNL este deschis să voteze un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

”Dat fiind tensiunile politice pe care le vedem și pe care nu Partidul Național Liberal le-a generat, considerăm că după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare pentru astfel de situație, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne-o asumăm de guvern cu partenerii noștri”, a explicat el.

