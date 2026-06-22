Simion după discuția cu Veștea: Vrem o reacție din partea președintelui

Președintele AUR George Simion a declarat, după discuția cu Adrian Veștea, că partidul are o ”niște restricții” din partea președintelui Nicușor Dan, și nu poate vota luni seara.

Simion așteaptă un semn și de la președintele Nicușor Dan, dacă îi mai consideră extremiști și dacă îi acceptă la guvernare: ”În spațiul public trebuie lămurite niște lucruri”, nu se poate ca niște oameni care au fost până acum ”paria” să voteze un guvern.

El așteaptă explicații până la ora votului: 21:30.

”Nu am cerut funcții”, ci implementarea soluțiilor despre care AUR vorbește de mult timp.

”E un pas spre normalitate ca al doilea partid să fie consultat. Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Guvernul Veștea”, a mai spus Simion.

”Nicușor Dan a spus că nu este de acord, în data de 6 mai, cu un guvern care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR ... Considerăm că sunt complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali”.



Totodată, partidul vrea ca ”legile nocive” adoptate de Guvernul Bolojan trebuie ”urgent să fie corectate în Parlament”.

Dacă nu se vor schimba lucrurile, AUR va ”merge mai departe cu procesul de suspendare a președintelui”.

”La cum s-a comportat până acum Nicușor Dan, trebuie suspendat. Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. Vom merge mai departe cu procesul suspendării, dacă nu revenim la democrație, la votul poporului, la respect pentru toate formațiunile politice, pentru tot electoratul. Societatea românească nu mai poate fi dezbinată, vrem să fim un factor de dialog, vrem să fim un factor de echilibru”, a spus George Simion.

Întrebat dacă știa președintele Dan de discuția Veștea, Simion a răspuns: ”Nu știu ce știa Nicușor Dan, nu știu ce i s-a adus la cunoștință sau nu, departe de mine. Cred că domnul cu care stătea la masă la Bruxelles știe mai bine ce știe și ce nu știe, ce a fost informat și nu a fost informat”. (aluzie la șeful SPP, Lucian Pahonțu)

Veștea a fost la AUR împreună cu Sorin Câmpeanu, nominalizat la Apărare, și Bogdan Ivan, la Energie.

La ieșire, Adrian Veștea a declarat că a discutat chestiuni economice.

”Am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții Partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în Programul de guvernare și care, în urma evaluărilor, nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include”, a spus Veștea, adăugând că are ”deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme”.



Veștea a precizat că se va prezenta în Parlament pentru a primi votul parlamentarilor, refuzând să spună dacă a discutat cu președintele despre vizita la sediul AUR.

După audierile din comisii, social-democratul Marian Neacșu, propus vicepremier și ministru de interne, a declarat că nu are nicio problemă să fie votat guvernul cu sprijinul AUR.