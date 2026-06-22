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Simion îl așteaptă pe Veștea la AUR. Nicușor Dan să spună public că e nevoie de voturile partidului

22 Iun 2026 - 14:49 actualizat: 22 Iun 2026 - 18:20

Deși AUR dorește în continuare alegeri anticipate, George Simion spune că partidul e dispus să voteze guvernul, dacă Adrian Veștea se duce la sediul partidului, iar Nicușor Dan spune public că e nevoie de voturile extremiștilor.

”Diseară, dacă va exista un vot, cu un premier care nu a venit să ne ceară susținerea ... nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR, nu are rost să se iluzioneze unii și alții”, a declarat luni la Parlament președintele AUR George Simion.

Acesta a spus că îl așteaptă la sediul AUR pe Adrian Veștea și pe președintele Nicușor Dan să spună public dacă e nevoie de voturile AUR. 

George Simion îl va aștepta la sediul partidului pe premier desemnat până la ora 20:00.

Simion susține că AUR e ”pro-occidental”, iar Dan ar trebui să spună care e părerea lui despre partid.

El mai spune că AUR vrea să pună umărul ”transparent” la scoaterea României din criză.

Momentan, decizia e ca parlamentarii să iasă din sală la votul de luni seară,

Simion mai susține că au fost colegi abordați pentru a li se obține votul, promițându-le  avantaje și funcții.

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