Simion: M-a sunat un consilier prezidențial și mi-a zis că ar fi bine să votăm Guvernul Veștea

Liderul extremist George Simion susține că un consilier prezidențial l-a sunat înainte de votul de învestire al Guvernului Veștea și i-a spus că ar fi bine ca AUR să voteze "pentru".

"M-a sunat un consilier prezidențial, dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord să fim parte a puterii. (n.r. ce i-a transmis consilierul prezidențial) «E un lucru bun ca voi să votați», lamentabil…", a spus Simion într-un interviu pentru Gândul.

Administrația Prezidențială a negat că Nicușor Dan știe ceva despre asta.

"Presedintele României nu are cunoștință despre convorbirea la care face referire domnul Simion. Este exclus ca șeful statului să fi mandatat vreun consilier să poarte discuții cu reprezentanți ai partidelor politice sau ai grupurilor parlamentare în vederea obținerii unei majorități parlamentare”, a transmis Președinția.



