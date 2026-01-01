Simion: Nu vom participa la consultările de la Cotroceni, dacă suntem invitați la spartul târgului

Președintele AUR, George Simion, a anunțat marți seară că își poate asuma o guvernare, în condițiile în care propunerea făcută de AUR pentru funcția de premier va fi acceptată și întrunește numărul necesar de voturi în Parlament.

"Noi suntem dispuși să intrăm la guvernare, nu în orice condiții și suntem dispuși să reparăm și să corectăm erorile guvernării Bolojan. Toate patru partidele sunt vinovate în egală măsură, nu doar Moțoc, premierul care a primit numărul record de voturi contra la o moțiune de cenzură, nu doar Ilie Gavrilă Bolojan", a declarat președintele AUR, George Simion, el afirmând că forma asta în care au depus moțiunea de cenzură era singura care le garanta că moțiunea va trece la vot.

"Ne putem asuma, așa cum am anunțat în plen, o guvernare atâta timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul, în ordinea constituțională. Dacă vom reveni la ordinea constituțională și democratică, primul partid al țării trebuie să desemneze un premier, să vedem dacă poate întruni o majoritate, după care vine rândul AUR, care nu va susține un premier PSD, să desemneze un premier. Ne putem asuma o guvernare în condițiile în care propunerea făcută de AUR pentru funcția de premier va fi acceptată și, bineînțeles, urmându-și făgașul constituțional, întrunește numărul necesar de voturi în Parlament, respectiv 233", a menționat Simion.

Liderul AUR a reacționat la anunțul făcut de președintele Nicușor Dan că va purta consultări informale, pentru ca ulterior să ajungă la consultările formale.

"Ei bine, atâta timp cât noi nu vom fi convocați, nu vom fi invitați de către președintele României la consultările reale, la găsirea unei soluții pentru ieșirea din criză, noi mai departe nu vom merge, așa cum am anunțat și acum două săptămâni, când era vorba să depunem noi, fără susținere, fără a ne baza pe 233 de semnături și 233 de voturi, o moțiune de cenzură. Nu vom fi idioți utili. Nu ne vom duce la niște consultări formale, ca să mimeze Nicușor Dan respectarea Constituției, la fel cum a mimat niște alegeri. Dacă alegerile viitoare vor fi corecte, da, merită să ne luptăm. Dacă consultările reale și informale și formale se vor purta cu al doilea partid al țării, după rezultatul alegerilor din 1 decembrie, vom participa. Însă, să fim invitați la spartul târgului, după trei săptămâni, în condițiile în care ei se înțeleg, nu participăm la această șaradă, dacă așa are de gând să joace Nicușor Dan", a subliniat George Simion.