Simion: Vom depune moțiune de cenzură în luna mai. Vom vota orice moțiune, nu există dubii

Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a anunțat miercuri că formațiunea va depune o moțiune de cenzură în luna mai, iar între timp va vot orice moțiune depusă de alte formațiuni pentru a da jos Guvernul Bolojan.

"Avem parte de niște partide iresponsabile și vrem să vă transmitem astăzi trei lucruri: unu, Nicușor Dan a organizat ceva consultări. Nu am fost invitați la acele consultări noi sau celelalte forțe de opoziție. Este o jignire la adresa votanților noștri. După cum ați văzut vechile etichetări și gândurile unora că nu e bine să discute cu noi, au dispărut din spectrul politic, dar Nicușor Dan a rămas la vechile metehne. Nu este o atitudine prezidențială și lucrul ăsta ne duce cu gândul, inclusiv la faptul că actualele certuri din coaliție au fost declanșate de Nicușor Dan. Doi, nici PSD, nici PNL nu sunt partide serioase și nu au niște conduceri serioase. Nu suntem convinși că PSD-ul va depune o moțiune de cenzură. Ei inițiind ruperea coaliției. Avem de-a face cu o coaliție defunctă. Acum tot sistemul trebuie să poarte noi negocieri. Noi ne-am spus din ziua unu și chiar am enunțat săptămâni și luni bune poziția AUR. Votăm orice moțiune simplă, orice moțiune de cenzură împotriva acestui Guvern", a spus Simion.

AUR nu consideră că PSD-ul este "un partid serios, care va depune o moțiune de cenzură și care va duce la bun sfârșit ceea ce a spus".

"Ni se pare că fac un joc de glezne. Avem de-a face cu niște lideri și cu niște partide neserioase. PSD-ul nu credem că va depune moțiune de cenzură. V-am spus cu o propoziție mai înainte. V-am spus că noi vom vota orice moțiune, nu există dubii. Toată lumea încearcă prin studiourile TV să răstălmăcească vorbele noastre. E aceeași chestiune. Nu credem că vor depune. Noi vom depune conform calendarului în luna mai, pentru că noi ne ținem de cuvânt", a continuat Simion.