Sindicaliștii boicotează ședința Consiliului Tripartit. Bolojan, acuzat de „dispreț fără echivoc"

Blocul Național Sindical (BNS) a solicitat reprogramarea ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS), în contextul modului defectuos și lipsit de transparență în care a fost realizată convocarea acesteia.

"Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreț fără echivoc față de instituția dialogului social din România și față de rolul partenerilor sociali în procesul decizional. Subliniem faptul că proiectul de Ordonanță de Urgență se afla deja pe circuitul de avizare înainte de orice consultare reală în cadrul Consiliului Național Tripartit, ceea ce contravine principiilor unui dialog social autentic", a transmis BNS printr-un comunicat de presă.

De asemenea, faptul că, în cursul zilei de marți, Consiliul Economic și Social nu a avizat proiectul de act normativ, iar partenerii sociali au fost nevoiți să solicite convocarea CNTDS, evidențiază încă o dată "atitudinea superficială și lipsită de respect a Guvernului față de un subiect de maximă importanță, atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri".

În acest context, BNS a solicitat reprogramarea ședinței CNTDS, având în vedere că, alături de celelalte patru confederații sindicale reprezentative, va participa la o întâlnire cu președintele Camerei Deputaților, stabilită anterior convocării CNTDS.

Prin urmare, Blocul Național Sindical nu va participa la ședința CNTDS programată pentru miercuri, ora 11:00..

BNS reafirmă necesitatea respectării dialogului social real, transparent și constructiv, ca fundament al unor politici publice echilibrate.