Sorin Grindeanu cere demisia șefului Statului Major al Apărării

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță.

"Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română. În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare", a scris, miercuri, Grindeanu pe pagina lui de Facebook.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a prezentat marți la sediul Secției militare din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru a fi audiat de procurori.

DNA a transmis că marți procurorii militari din cadrul Direcției, Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari, i-au adus la cunoștință generalului Vlad Gheorghiță că are calitatea de suspect într-un dosar penal instrumentat la nivelul acestui serviciu, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folosnecuvenit.