Sorin Grindeanu îl laudă pe Nicușor Dan și îl descrie ca pe "un președinte al tuturor românilor"

Sebastian Rotaru 21:51
Inquam Photos / Octav Ganea
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat duminică seară, la Antena 3 CNN, cum este Nicușor Dan ca președinte, comparativ cu Ilie Bolojan ca premier.

"Un om care și-a înțeles poziția politică. Asta îi deosebește. Din punctul meu de vedere este președinte care și-a intrat în rolul de mediator, de a încerca să înțeleagă și să fie un președinte al tuturor românilor", a răspuns Grindeanu.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan "nu a depășit poziția de președinte PNL cu susținere USR" și nu a realizat că "este și premierul PSD-ului, ajuns acolo cu 45% din voturi date de PSD".

Președintele Nicușor Dan, cunoscut ca un critic dur al PSD, în ultimele luni a început să afișeze o atitudine mai prietenoasă față de social-democrați și să recunoască deschis că are întâlniri și discuții dese cu Sorin Grindeanu.

