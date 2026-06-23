Biroul Permanent Național al PSD a votat miercuri, în unanimitate, ca Sorin Grindeanu să fie propus pentru postul de premier.

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Șeful PSD a anunțat miercuri că a fost votat de partid să fie propus premier și își asumă guvernarea.

"România se află într-o situație extrem de complicată. Economia se resimte după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populației și, în special, a categoriilor vulnerabile s-a prăbușit. Avem nevoie, rapid, de un Guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică, în acest moment, este zero. Și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct. Cred că a venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii către alții, ci să venim cu soluții concrete care se pună mai presus pe oameni, pe români, decât calculurile politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni. Din acest motiv, Partidul Social Democrat a decis astăzi, în Biroul Politic Național, în unanimitate, să își asume responsabilitatea răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României", a spus Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că vrea să își facă echipa din rândul colegilor, dar nu are nicio restricție în a alege în Cabinet și posibili tehnocrați.

El a adăugat că PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente, de aceea s-a decis să aibă o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic.



Grindeanu a spus că singura soluția este aceea a unui Guvern minoritar, iar PSD nu va vota niciun Guvern din care nu face parte.

De asemenea, el a spus că din echipa sa guvernamentală nu va face parte niciun vicepremier, apoi a revenit asupra declarației și a spus "poate maxim unul".

El a mai povestit cum, în urmă cu aproximativ 10 ani, când a ajuns premier și apoi a fost demis prin moțiune de cenzură de propriul partid, i-a spus aghiotantului pe care îl are și acum că el se va mai întoarce la Palatul Victoria doar din funcția de președinte al PSD.

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Alte surse politice spun că un scenariu politic analizat este o rocadă între două Guverne minoritare. Primul, PNL–USR–UDMR până în aprilie 2027, apoi un Guvern minoritar PSD, susținut în Parlament de PNL, USR și UDMR.

Voci din PSD spun că un eventual eșec în formarea Guvernului va trebui, totuși, să fie pusă pe umerii lui Grindeanu, care ar putea răspunde cu funcția de șef de partid.

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit miercuri la Guvern pentru a discuta o strategie comună în fața președintelui Nicușor Dan.

Marți, după consultările de la Cotroceni, Ilie Bolojan a spus că i-a prezentat lui Nicușor Dan viziunea liberalilor, care consideră că o formulă realistă de guvernare este una care să se bazeze pe un "Pact pentru România", valabil până la finele anului 2026 și în care forțele politice să-l semneze.

Potrivit acestuia, pactul ar trebui să conțină asumarea unor măsuri importante pentru economie și absorbția de fonduri europene și că niciun dintre partidele care vor forma viitoare Coaliție să nu depună moțiuni de cenzură.

De asemenea, el crede că, după convenirea acestui acord, se poate decide formarea unui Guvern minoritar în jurul PSD sau un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR. În ambele cazuri, liberalii vor vota învestirea.