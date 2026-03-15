Studiul Economic OCDE pentru România, lansat la București. Bolojan mizează pe aderarea în 2026

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit luni pe secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, cu prilejul lansării Studiului Economic 2026 pentru România elaborat de către Secretariatul OCDE.

Studiul a fost lansat în prezența mai multor reprezentanți ai instituțiilor din România, Parlamentului, mediului de afaceri și cel academic. Ediția din acest an a Studiului Economic cuprinde recomandări de politici publice formulate de Organizație referitoare la macroeconomie, piața muncii, creșterea rezilienței la riscuri climatice și competitivitate.

Cu ocazia evenimentului de lansare, prim-ministrul Ilie Bolojan a evidențiat importanța Studiului pentru România, care oferă o analiză cuprinzătoare a economiei naționale și a direcțiilor de reformă necesare pentru dezvoltarea economică.

„Studiul Economic elaborat de OCDE reprezintă o radiografie a evoluțiilor economice și a principalelor tendințe macroeconomice din România pe parcursul ultimilor doi ani, cu recomandări de politici pentru a răspunde acestor provocări. Obiectivele noastre de reformă au fost corelate cu recomandările Studiului Economic. Strategia noastră se bazează deci pe trei piloni: prioritizarea investițiilor în fața cheltuielilor curente și de consum, maximizarea absorbției și a impactului fondurilor europene și reforme structurale pentru piețe mai competitive și o economie mai rezistentă la șocuri”, a arătat premierul.

Elaborarea Studiului Economic 2026 este un exercițiu complementar recomandărilor sectoriale emise de comitetele OCDE, pentru alinierea practicilor, a politicilor și a legislației României la standardele Organizației.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut și o întrevedere bilaterală cu secretarul general OCDE, Mathias Cormann, în care a reiterat angajamentul ferm al Executivului român față de finalizarea procesului de aderare în acest an, în baza reformelor puse în aplicare ca răspuns la recomandările prioritare ale OCDE. Șeful Executivului a adresat mulțumiri secretarului general Cormann pentru tot sprijinul acordat și ghidajul în acest proces.

„Aderarea României la OCDE în anul 2026 rămâne o prioritate strategică, susținută transpartinic în cadrul Coaliției de Guvernare. România se află într-un stadiu avansat al acestui proces, în baza reformelor făcute urmare a evaluării gradului de aliniere la standardele Organizației. Continuăm să tratăm acest proiect de țară cu maximă seriozitate, astfel încât să atingem obiectivul stabilit în Programul de Guvernare. Îmi doresc ca Studiul Economic 2026 să fie ultimul document de acest tip care vizează România din postura de stat candidat”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

La rândul său, secretarul general Mathias Cormann a declarat că România a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește reformele economice și a apreciat eforturile Guvernului pentru reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor publice. De asemenea, a subliniat că OCDE va continua să sprijine parcursul României în aceste ultime etape către aderare.

”Salutăm eforturile Guvernului României privind întărirea consolidării fiscale și încurajăm continuarea acestora. România are de ce să fie mândră! Acest proces este o călătorie transformatoare pozitivă, care urmărește implementarea de reforme macroeconomice și alinierea la standarde și bune practici, pentru a atinge cele mai bune rezultate pentru cetățeni. Scopul acestei călătorii este stabilirea unui fundament pentru atingerea unei creșteri pe termen lung, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de trai. Apreciez progresul excelent al României în acest domeniu și apreciez entuziasmul de care ați dat dovadă”, a afirmat Mathias Cormann.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, după adoptarea reformelor, este esențial ca autoritățile să aibă înțelepciunea de a menține direcția stabilită, întrucât implementarea consecventă reprezintă principala provocare. De asemenea, a evidențiat faptul că România urmărește să se alinieze permanent la evoluțiile din cadrul Organizației pentru a finaliza procedurile de aderare.

În perioada următoare, prim-ministrul a arătat Guvernul va lucra în special la îmbunătățirea procesului de colectare a veniturilor fiscale. Printre priorități se numără reglementarea impozitării prețurilor de transfer, domeniu în care autoritățile vor apela la expertiza OCDE pentru agrearea unei formule, până la începutul anului viitor, care să răspundă realităților economice și să respecte regulile internaționale, pentru o interpretare unitară a legislației fiscale.

În marja vizitei, prim-ministrul Ilie Bolojan și secretarul general Mathias Cormann au cosemnat Acordul între Guvernul României și OCDE referitor la privilegiile, imunitățile și facilitățile acordate Organizației. Încheierea acestui acord reprezintă un pas important în procesul de aderare la OCDE, care consolidează cadrul juridic al cooperării dintre România și Organizație.

Vizita oficialului OCDE la București, în contextul lansării Studiului Economic 2026, reconfirmă sprijinul Organizației în parcursul României către aderarea la OCDE în acest an.

Studiul economic realizat de OCDE oferă recomandări suplimentare României pentru consolidarea dezvoltării și creșterii economice, inclusiv pentru continuarea eforturilor de gestionare a provocărilor fiscale, îmbunătățirea competitivității, promovarea unei participări mai ridicate pe piața muncii, precum și consolidarea rezilienței climatice.

Vizita secretarului general al OCDE, Mathias Cormann, la București are loc în contextul lansării ediției 2026 a Studiului Economic elaborat de Organizație pentru România (ediții anterioare au fost lansate în ianuarie 2022, respectiv în martie 2024, ambele în prezența SG Cormann).

Studiile economice ale OCDE reprezintă analize periodice, elaborate o dată la doi ani, ale economiilor statelor membre ale Organizației, precum și ale celor partenere și candidate. Documentul este realizat de Secretariatul OCDE, în consultare cu autoritățile naționale, și are o structură prestabilită, care include, de regulă: i) un capitol macroeconomic, ii) două capitole tematice de dimensiune redusă, care vizează politici structurale și iii) un capitol aprofundat (in-depth) asupra unui domeniu de interes orizontal pentru România.

Studiul Economic asigură o radiografie echilibrată și utilă a politicilor macroeconomice și structurale. Documentul cuprinde recomandări specifice pentru orientarea autorităților în formularea de măsuri care pot îmbunătăți performanța economiilor pe termen lung.