Suntem gata să luptăm cu Rusia chiar din această noapte, susține șeful forțelor ariene germane

Generalul-locotenent Holger Neumann afirmă că, dacă Rusia va ataca vreun aliat din cadrul NATO, Luftwaffe va lansa un atac devastator, scrie The Telegraph.

Germania este pregătită să lanseze un atac împotriva Rusiei „chiar din această noapte” și va apăra „fiecare centimetru” din teritoriul NATO, a declarat șeful forțelor aeriene germane într-un interviu acordat ziarului britanic The Telegraph.

Generalul-locotenent Holger Neumann, șeful Luftwaffe, a declarat că forțele sale vor lansa un bombardament devastator asupra Rusiei în cazul în care această țară ar ataca alianța occidentală.

Continuând să avertizeze Moscova, el a subliniat că, în cadrul NATO, nu există zone de securitate diferite, asta însemnând că un atac asupra Estoniei va primi aceeași ripostă ca în urma unui un atac aerian asupra Londrei.

Generalul-locotenent Neumann a spus că Peninsula Kola, din nord-vestul Rusiei, Kaliningradul și Marea Neagră se vor izbi de furia NATO în cazul în care alianța va trebui să se apere.

Afirmațiile generalului-locotenent se numără printre cele mai dure poziții exprimate în ultimii ani, de vreun șef al armatei germane și reflectă o schimbare fundamentală a poziției Berlinului în privința reînarmării și a asumării unui rol mai greu în securitatea europeană.

Într-un moment în care Marea Britanie caută să-și refacă armata - având de suferit în urma demisiei lui John Helay din funcția de ministru al apărării și a lui Al Carns din funcția de ministru al forțelor armate - el a promis că, dacă Londra o va cere, Germania îi va sprijini apărarea aeriană prin intermediul NATO.

Generalul-locotenent Neumann coordonează modernizarea forțelor aeriene germane, traducând astfel în realitate visul lui Friedrich Merz legat de consolidarea „celei mai puternice armate din Europa”.

El a pomenit un plan al guvernului său, în valoare de mai multe miliarde euro, destinat creșterii „masive” a stocurilor de armament în privința sistemelor de apărare antiaeriană, inclusiv prin rachete de tip Patriot, Iris-T și Arrow 3.

Mai presus de orice, el a dorit să îndepărteze îngrijorările potrivit cărora Germania nu ar dori să riposteze în fața Rusiei dacă această țară ar ataca state membre mai mici de pe frontul estic.

Aflat în Cartierul General al Luftwaffe de la Spandau, lângă Berlin, generalul-locotenent Neumann, în vârstă de 57 de ani, a declarat: „Dacă va exista un conflict – mă rog, să sperăm că asta nu se va-ntâmpla niciodată, dar dacă se va întâmpla, noi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Cred că este un mesaj important, mai ales pentru țările din Nordul Extrem și pentru aliații noștri din bazinul baltic.

„Trebuie să fie clar – nu există zone diferite de securitate, iar NATO rămâne NATO până la ultimul centimetru. Cred că, în materie de securitate, trebuie să depunem mari eforturi în privința supravegherii, astfel încât, dacă va fi nevoie, să putem acționa în anumite regiuni”.

Generalul-locotenent Neumann s-a referit mai ales la Kaliningrad - o enclavă strategică rusească înconjurată de țări membre ale NATO, la Sankt Petersburg - un oraș care adăpostește o mare bază navală, la Peninsula Kola, - unde Moscova deține armament nuclear și la Marea Neagră - acolo unde staționează mult prețuita flotă rusească.

Șeful Luftwaffe s-a referit astfel la discuțiile tot mai tensionate din Europa - mulți întrebându-se dacă ea este pregătită să pornească la război împotriva Rusiei în apărarea statelor mai mici de pe Flancul estic al NATO.

În ultimele luni, Estonia, Letonia și Lituania, dar și Polonia s-au confruntat cu o escaladare a agresiunii ruse, cum ar fi atacurile cu drone, despre care oficialii occidentali cred că ar putea fi preludiul unei incursiuni.

Orice ripostă din partea NATO în fața unui atac rusesc ar fi devastatoare, pentru că asta înseamnă „32 împotriva lui X”, a mai spus șeful forțelor aviatice, referindu-se la cele 32 de forțe aeriene ale alianței.

În pofida unor decenii întregi de investiții precare în armata germană - niște cifre care acum s-au inversat complet - el a susținut că forțele aeriene sunt gata „să lupte chiar din această noapte” dacă Rusia ar lansa un atac.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA