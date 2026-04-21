Susținător-surpriză pentru Bolojan: PSD-istul Robert Negoiță îi sare în apărare

Primarul Sectorului 3, PSD-istul Robert Negoiță, a postat marți seară un videoclip pe Facebook în care își arată susținerea pentru premierul Ilie Bolojan și reformele sale, în ciuda a ceea ce a decis PSD cu o zi înainte.

„Ne place, nu ne place domnul Bolojan, important e că s-au întâmplat niște reforme până acum. Reforma administrativă, foarte important, că mai reducem din aparatul ăsta mare, consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, cu nenorociri, cu rubedenii. Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem. Am senzația că nu a trecut timpul ăsta chiar degeaba. S-au întâmplat niște lucruri. Am înțeles că există șanse să fie puțină curățenie și în societățile astea de stat care generează pierderi în fiecare an și, de asemenea, toate colcăie de clientelă politică și așa mai departe. Cred că ar merita puțină susținere măcar pentru chestiunea asta, să le facă p-astea, să rezolve cu reformele”, a spus primarul.





El a mai spus că, deși unele reforme generează și suferință, ele sunt necesare, iar din punctul lui de vedere, "cel puțin pentru asta cu societățile de stat și cu reforma administrativă, toată susținerea, pentru că eu cred că asta este direcția corectă".

"De asta suntem persoane publice, că trebuie să ne exprimăm și să ne spunem punctul de vedere. Asta este poziția mea”, a încheiat primarul.