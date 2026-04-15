Tezaurul dacic revine în țară: se înființează un grup de lucru pentru promovarea artefactelor

Ministerul Culturii a transmis o informare oficială către prim-ministru privind repatrierea Coifului de la Coțofenești și a două brățări dacice, recuperate după furtul de la Muzeul Drents din Olanda.

Evenimentul este considerat o oportunitate strategică pentru consolidarea imaginii României pe plan internațional, potrivit informării prezentate joi în ședința de Guvern de ministrul Demeter András István.

Transport și securitate

Repatrierea va fi realizată pe cale aeriană de partea olandeză, data exactă urmând să fie confirmată până la 16 aprilie. Artefactele vor fi însoțite de specialiști români și olandezi, iar pe teritoriul României securitatea va fi asigurată de MAI. Transferul final va avea loc către Muzeul Național de Istorie a României.

Ministerul Culturii va organiza o conferință de presă la MNIR, cu participarea oficialilor români și olandezi. Ulterior, piesele vor fi expuse temporar timp de aproximativ 10 zile, înainte de restaurare.

Strategie națională de promovare

Autoritățile propun crearea unui cadru național de expunere, inclusiv o expoziție itinerantă și evenimente culturale asociate unor momente precum Ziua Pământului (22 aprilie) și Noaptea Muzeelor (16 mai), pentru a crește interesul publicului față de patrimoniu.

Procesul penal în Olanda

Între 14 și 17 aprilie 2026 are loc judecarea pe fond a cazului furtului. România participă activ în proces și va continua demersurile de recuperare și protejare a patrimoniului.

Aspecte financiare și organizatorice

Repatrierea activează clauze de restituire parțială a asigurării. Sunt necesare clarificări privind costurile de restaurare și procedurile financiare. Se propune înființarea unui grup operativ interministerial pentru coordonare.

La finalul ședinței de Guvern, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că tezaurul va fi repatriat săptămâna viitoare.