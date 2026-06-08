Tomac a asigurat PSD că guvernul va fi atent la grijile pe care le au românii cu privire la taxare

Premierul desemnat le-a prezentat luni liderilor PSD prioritățile Guvernului său. E nevoie de atenție la "procesul de relansare economică și grijile pe care le au românii cu privire la taxare", a spus Eugen Tomac.

"Evident că nu este momentul să ne hazardăm sub nicio formă pe această direcție și am asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propun să fie extrem de prudent și atent astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri", a spus premierul desemnat Eugen Tomac, după întâlnirea cu liderii PSD.

"Apelul meu în continuare către toate partidele este la responsabilitate pentru că România are în acest moment nevoie de un guvern capabil să ia decizii și să păstreze direcția pe care țara și-a asumat-o, direcția pro-occidentală, pentru că suntem o națiune cu vocație europeană și mizez foarte mult pe sprijinul tuturor partidelor afiliate familiilor europene și care și-au demonstrat prin fapte atașamentul față de parteneriatul transatlantic. Sper ca decizia pe care domniile lor o vor lua să fie în acord cu aceste obiective pe care ni le-am asumat", a mai declarat Tomac.

Cel târziu miercuri, premierul desemnat speră să finalizeze formula de Cabinet. Tomac își dorește ca pentru fiecare minister să aibă cel puțin 2-3 propuneri, pentru că vrea să meargă în Parlament cu un guvern de profesioniști, tehnic, nu unul politic: "Asta înseamnă miniștri, secretari de stat, prefecți, fără carnet de partid".





