Tomac, despre nominalizații apropiați de PSD: Să nu fim mai catolici decât Papa

întrebat despre reproșurile privind prezența pe lista de miniștri nominalizați a unor persoane apropiate de PSD, premierul desemnat Eugen Tomac a spus că e momentul ca România să aibă un guvern cu puteri depline.

"Eu cred că trebuie să fim raționali și trebuie să înțelegem un lucru elementar: în momentul de față avem nevoie de un Guvern învestit cu puteri depline pentru a debloca activitatea statului român, pentru că această situație de blocaj nu face decât foarte mult rău României. Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil, pentru că un Guvern în afara acestor partide, fără membri de partid, evident că nu poate fi eficient dacă nu va avea în Parlament deschiderea necesară pentru a duce la îndeplinire obiectivele pe care partidele parlamentare prooccidentale și le-au asumat. Deci, sunt conștient de acest lucru și în această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, pe nevoia de a fi un pic mai flexibili și să nu fim mai catolici decât Papa, pentru că acest Guvern nu este Guvernul lui Tomac, este Guvernul României și va acționa în interesul României", a declarat marți Eugen Tomac, după discuțiile purtate cu UDMR.

Tomac a spus că rolul guvernului de tehnocrați va fi de a gestiona treburile publice, "fără a veni cu soluții care nu au nimic în comun cu prioritățile României".

Ca și după discuțiile de luni, el s-a arătat "optimist": "Sunt convins că vom găsi o soluție pentru a debloca această situație, pentru că este și în interesul partidelor să avem un Guvern învestit cât mai rapid".

Criticile au venit în special din partea liberalilor.

"Un guvern cu miniștri propuși de PSD, susținuți de PSD și apropiați de PSD nu poate fi susținut de Partidul Național Liberal. Să nu ne lăsăm păcăliți de PSD. PSD-ul pretinde, pentru moment, că are rezerve față de propunerea noului Guvern, dar știm că o fac doar pentru a ne induce în eroare și pentru a obține sprijinul", a reacționat marți pe Facebook eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan.

Și primarul Capitalei Ciprian Ciucu și-a arătat nemulțumirea față de propunerile premierului desemnat.

"Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi... Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost", a scris Ciucu luni, după întâlnirea cu Tomac.

Dincolo de faptul că Vladimir Ionaș nu are experiență pentru a conduce un minister precum cel al Dezvoltării, acesta este un apropiat al PSD.

Sociologul Vladimir Ionaș, director al institutului de cercetări sociologice Avangarde, a fost consilier al președintelui PSD, Sorin Grindeanu, când acesta a deținut funcția de premier.



În 2017, Evenimentul Zilei scria că Vladimir Ionaș a fost angajat la biroul lui Viorel Hrebenciuc, la Camera Deputaților.

Într-o investigație Snoop, se arată că Vladimir și Claudia Ionaș sunt finii lui Marius Pieleanu, acuzat de abuzuri sexuale împotriva unor studente. Claudia Ionaș a fost purtătoare de cuvânt a fostului președinte Traian Băsescu și acum e asistentă la SNSPA.



