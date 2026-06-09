Tomac e pregătit de compromisuri și de schimbat unele propuneri

După ce marți a declarat că are libertatea de a alege cu cine lucrează, premierul desemnat Eugen Tomac a schimbat miercuri tonul, spunând e pregătit de compromisuri și că poate propune alte persoane agreate de toată lumea.

Eugen Tomac a spus că, după întâlnirile de luni și marți cu partidele parlamentare, va continua și miercuri și joi și în zilele următoare, "oricât va fi necesar", să discute cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare, pentru că își dorește să deblocheze situația "tensionată și extrem de complicată în care se află țara".

El a reiterat faptul că își dorește ca guvernul să fie format din specialiști, dar, "acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea".

"Sunt dispus să discut cu partidele politice fiecare membru propus, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline, pentru a continua să gestionăm urgențele pe care le are această țară", a adăugat Tomac.

Totodată, el a negat informațiile că ar mai cere votul de încredere al Parlamentului după ce primele zile de discuții nu au decurs prea bine:

"Nu văd niciun motiv pentru care să nu cer un vot de încredere Parlamentului. Deci, sunt un om care își dorește să găsească împreună cu partidele politice o soluție pentru a debloca situația prin care trece țara".