Tomac pleacă "încrezător" și de la USR. Fritz nu crede în reforme cu un guvern cu girul PSD

"Plec de aici încrezător", a declarat luni premierul desemnat după discuțiile cu conducerea USR. Dar Dominic Fritz a spus că "un guvern tehnocrat cu girul PSD" ar avea "o mână slabă" în a continua reformele lui Bolojan.

"Sper că colegii din USR vor da dovadă de multe responsabilitate, dincolo de motivele legitime de a își exprima rezervele față de anumite chestiuni pe care le-am clarificat, eu plec de aici încrezător, pentru că sunt oameni politici maturi, cu destul de multă experiență și oameni care prețuiesc această țară, cred și își doresc ca România să rămână pe drumul cel bun și mi-aș dori foarte mult ca și mai departe să pot colabora la fel de strâns cum am colaborat în toți acești ani cu USR”, a declarat premierul desemnat Eugen Tomac.

El a reiterat că nu va avea niciun ministru politic în Cabinet. Cu toate acestea multe nume vehiculate de presă sunt persoane apropiate de partide politice, în special de PSD.

"Nu voi lua în cabinet niciun membru cu carnet de partid din actualul Parlament. Ceea ce mă interesează în momentul de față este să găsesc deschidere din partea partidelor pentru a putea da țării un guvern", a mai declarat Tomac.

La rândul său, liderul USR Dominic Fritz a declarat că i-a transmis lui Tomac că votul pentru moțiunea de cenzură a fost o cezură în politica românească peste care "nu putem trece ușor noi ca țară tocmai pentru că a validat o majoritate existentă și reală în Parlamentul României, o majoritate care de atunci în fiecare săptămână vine cu proiecte noi, cu amendamente noi care încearcă să întoarcă reformele făcute de guvernul Bolojan și tocmai de aceea pentru noi întrebarea cea mai importantă este: Care ar fi un guvern care să nu întoarcă aceste reforme și care să continue munca pe care au făcut-o ministrii USR și alții?"ie Bolojan a declarat luni, după discuția cu Eugen Tomac, că un guvern, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România. Premierul desemnat a plecat însă "încrezător" de la discuțiile culiberalii.

Fritz a mai spus că "un guvern tehnocrat cu girul PSD" ar avea "o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul".

"Asta este motivul de ce i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar în același timp asta este o decizie pe care trebuie să o luăm în forurile statutare ale partidului", a precizat Dominic Fritz, adăugând că în următoarele zile vor avea loc consultări în filialele județene ale partidului și un vot în comitetul politic.

Premierul desemnat a plecat "încrezător" și de la PNL, în timp ce Ilie Bolojan a declarat, după discuția cu Eugen Tomac, că un guvern, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România.