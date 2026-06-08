Tomac spune că are libertatea de a-și alege oamenii cu care lucrează

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a reacționat marți la acuzațiile aduse de Ciprian Ciucu referitor la apropiați ai PSD-ului aflați pe lista sa de miniștri.

"În ultimele zile am avut foarte multe întâlniri oficiale și întâlniri informale cu lideri politici din toate formațiunile parlamentare. Cu foarte mulți lideri. Sunt un om care cunoaște foarte bine mediul politic, cunosc foarte bine sensibilitățile care există între partide. Prin urmare, nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul din care provine. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional", a spus Eugen Tomac, după întâlnirea cu grupul minorităților din Parlament.

El a fost întrebat despre acuzațiile aduse de prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, privind persoanele apropiate de PSD care se află pe lista sa de miniștri. Și alți lideri liberali au criticat această decizie a prim-ministrului desemnat.

Tomac a calificat discuția cu grupul minorităților drept "consistentă".

"Voi continua discuțiile cu grupul minorităților naționale, pentru că le-am promis că voi reveni ori de câte ori voi fi invitat, tocmai pentru că îmi doresc ca programele, proiectele ce vizează păstrarea identității culturale, lingvistice, religioase, ale minorităților din țara noastră să fie consistent susținute în continuare, pentru că, așa cum am spus, ele fac parte din ceea ce reprezintă România astăzi", a spus el.

Premierul desemnat a fost mulțumit și de discuția cu grupul Uniți pentru România, arătând că sunt colegi parlamentari care i-au spus deschis că i-a convins.

El a spus că i s-a părut o propunere interesantă pe care nu a mai auzit-o până acum, aceea de a acorda mai multă atenție sportului, inclusiv de a înființa un minister al sportului:

"Eu cred că trebuie să avem mai multă grijă de sportivii români și nu voi înființa un Minister al Sportului, pentru că nu vreau să creez noi structuri, dar cred că trebuie să acordăm mai multă atenție Agenției Naționale pentru Sport și mai multe resurse pentru sportivii români, inclusiv pentru a-i încuraja să participe la cât mai multe competiții. Deci, o discuție foarte bună și încrezătoare".

