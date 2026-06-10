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Tomac zice că nu are nevoie de lecții de la PNL privind guvernul său

C.M. 19:08 actualizat: 19:16
FOTO: PE
FOTO: PE

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat joi că respectă decizia PNL de a merge în opoziție, dar nu are nevoie de lecții despre guvernul pe care îl propune.

”România are nevoie, în acest moment, de luciditate, responsabilitate și încredere. Respect decizia PNL de a merge în opoziție. Este dreptul lor politic. Dar nu avem nevoie de lecții despre guvernul pe care îl propun, cu atât mai puțin de afirmații nefericite despre formule politice și responsabilități, în condițiile în care știm cu toții cum au fost construite majoritățile parlamentare până acum”, a scris el pe Facebook.

Tomac a adăugat că guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD: ”Acesta este adevărul politic pe care nu îl putem ignora atunci când vorbim despre responsabilitate, susținere parlamentară și soluții pentru România”.

Premierul desemnat e ”hotărât” să meargă înainte, ”cu dialog și deschidere față de toți cei care înțeleg că România trebuie pusă pe primul loc”.

 


Espress

PNL nu susține Guvernul Tomac

"De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o ...
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