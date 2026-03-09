TVR cere bani pentru investiții: risc de întrerupere a emisiei după 70 de ani

Televiziunea Română are urgent nevoie de investiții în infrastructura tehnologică pentru asigurarea continuității emisiei, atrage atenția conducerea postului public de televiziune.

Luni, la Palatul Parlamentului a avut loc o întâlnire de lucru între Adriana Săftoiu, președinte-director general al SRTv, însoțită de membri ai Consiliului de Administrație (CA), și Gheorghe Bota, președintele Comisiei pentru Cultură și Media a Senatului.

Discuțiile au vizat o serie de amendamente propuse de conducerea Televiziunii Române la proiectul de buget al instituției.

Amendamentele cuprind o serie de propuneri de suplimentare a finanțării SRTv în anul 2026, pentru realizarea unor investiții absolut necesare pentru asigurarea continuității emisiei și, implicit, îndeplinirea misiunii publice a Televiziunii.

Pe lista propunerilor avansate de reprezentanții SRTv, Sistemul de producție digitală a știrilor are prioritate zero. Această investiție este critică pentru înlocuirea infrastructurii de producție a Direcției Știri și Sport, sistem care a atins pragul de uzură tehnologică. În lipsa unei intervenții urgente, SRTv are un risc sistemic major de întrerupere a producției și difuzării programelor de știri, respectiv la întreruperea emisiei serviciului public de televiziune, pentru prima dată în peste 70 de ani de funcționare neîntreruptă a Televiziunii Române.

Alte investiții pentru care reprezentanții SRTv au avansat amendamente la proiectul de buget sunt:

Retehnologizarea Studiourilor Teritoriale ale Televiziunii Române - cele cinci studiouri teritoriale realizează producția de conținut în format HD, însă din motive tehnologice, emisia efectivă către public se realizează în continuare în format SD. Această situație generează o discrepanță majoră între calitatea reală a producției și calitatea percepută de telespectator.

Sistem automatizare emisie pentru canalele naționale tematice și cele internaționale din portofoliul Societății Române de Televiziune - Implementarea unui sistem de automatizare de ultimă generație este indispensabilă pentru gestionarea fluxurilor de emisie ale canalelor Societății Române de Televiziune în regim multicanal. Această separare tehnică este critică pentru eliminarea riscului de propagare a defecțiunilor și pentru garantarea continuității emisiei pe canalele principale și tematice chiar și în cazul unor intervenții sau avarii în sistemul de producție al știrilor.

Sistem transport semnal înaltă definiție peste internetul public cu întârziere mică pentru emisia de televiziune - Implementarea protocoalelor de transport peste internet de ultimă generație va elimina întârzierile ridicate și erorile de sincronizare audio-video specifice sistemelor vechi și va permite scăderea drastică a costurilor operaționale aferente transmisiunilor live.

Sistem modular creare profile de emisie pentru satelit, cablu si digital terestru - Investiție de importanță critică pentru înlocuirea platformei de procesare semnal aflată într-un stadiu avansat de degradare tehnică și declarată oficial fără suport tehnic.

Modernizarea infrastructurii de servere și achiziția unor sisteme de stocare de date pentru sistemele vitale - investiția este obligatorie pentru a preveni pierderea iremediabilă a patrimoniului digital al SRTv și pentru a asigura performanța necesară fluxurilor de lucru digitale moderne.

Săftoiu a subliniat că bugetul instituției nu permite realizarea acestor investiții absolut vitale pentru funcționarea Televiziunii, în condițiile în care, din alocarea anuală de 500 de milioane de lei, aproximativ 395 de milioane reprezintă anvelopa salarială.

Bota și-a exprimat disponibilitatea de a susține suplimentarea bugetului pentru asigurarea continuității emisiei Televiziunii și îndeplinirea misiunii sale publice, având în vedere că finanțarea vizează exclusiv investiții în modernizare și reabilitare, nu creșterea fondului de salarii.

Întâlnirea a avut loc în urma deciziei luată de Consiliul de Administrație al SRTv, care a stabilit, în cadrul ședinței din data de 18 februarie, formarea unui grup de lucru care să redacteze o serie de amendamente ce vizează instituția și prezentarea acestora Comisiilor de specialitate, înainte de votarea bugetului României.

