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UDMR a decis că nu va face parte din Guvernul Veștea

Espress.ro 13:18 actualizat: 13:31
FOTO: http://www.dahr.ro/, Fair use, https://en.wikipedia.org
FOTO: http://www.dahr.ro/, Fair use, https://en.wikipedia.org

Conducerea UDMR a decis marți că partidul nu va face parte din Guvernul Veștea.

”După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților, care provin din SOS și POT. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința AUR-ului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu acești deputați și senatori neafilați care vin din aceste partide”, a declarat liderul deputaților Csoma Botond, după ședința UDMR.

El a mai spus că liderii UDMR au formulat o recomandare, dar decizia finală privind votarea Guvernului Veștea se ia, conform Statutului UDMR, la nivelul grupurilor din Camera Deputaților și Senat. 

Înainte de ședința UDMR, liderul Kelemen Hunor s-a întâlnit cu președintele PNL Ilie Bolojan și cu cel al USR Dominic Fritz. 


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