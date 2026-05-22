UDMR cere demisia ministrului Culturii, după apariția unei înregistrări în care acesta înjură statul

UDMR cere demisia ministrului interimar al Culturii, Demeter András István, după apariția în spațiul public a unei înregistrări audio în care acesta folosește un limbaj vulgar, referitor la interesul național al țării, potrivit News.ro.

Deputatul Csoma Botond anunță că Uniunea se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și precizează că declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte asupra comunității maghiare.

”Referitor la materialul audio apărut în spațiul public și atribuit ministrului Culturii, Demeter András István, UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public. Pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate”, transmite deputatul UDMR Csoma Botond.



El anunță că UDMR cere demisia ministrului Culturii.



”Considerăm că, într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil. Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice”, precizează Csoma Botond, el adăugând că, ”tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență”.



”În același timp, considerăm că această situație trebuie tratată cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică. Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective”, menționează Csoma Botond.

Publicația 2mnews a publicat o înregistrare audio în care Demeter András are un violent derapaj verbal, minimizând interesul național al României. El a fost înregistrat când le explică unor angajați ai Ministerului Culturii reacția pe care a avut-o în 2012, când Parchetul General l-a audiat într-un dosar de corupție care investiga o posibilă fraudă la Radio România în urma achiziției postului Radio Chișinău din Republica Moldova.

Demeter, contactat de publicație pentru a-și explica reacția, nu a infirmat-o.

Luni, într-un video postat pe Facebook, ministrul spune că nu își amintește declarațiile.

"Nu îmi amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu îmi amintesc să fi spus acele cuvinte. Nu cred că eu sunt acea persoană care spune că nu îl interesează interesul național. Nu cred că eu sunt acea persoană care afirmă că interesul Rusiei este deasupra intereselor Moldovei sau ale României, când eu, în perioada 2010, 2011 și 2012, când am fost președintele Radioului, am făcut tot ce mi-a stat în putință să repar acea teroare pe care rușii au făcut-o atunci când au împușcat toți jurnaliștii români de la Radio România din Chișinău, din perioada aceea", a spus ministrul.





