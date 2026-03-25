Ordonanța de urgență privind criza carburanților nu se află pe agenda oficială a ședinței de Guvern de miercuri, deși reuniunea Executivului a fost amânată pentru ora 11.30.

Ordonanța privind combustibilii a fost introdusă pe ordinea de zi suplimentara, motiv pentru care nu apare pe agenda publică, a informat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.



+++

În cea mai recentă variantă a proiectului se propun măsuri până la data de 30 iunie 2026, față de 6 luni cât era în proiectul inițial, iar adausul comercial practicat va fi limitat ”la cel mult valoarea medie anuală a adaosului comercial practicat pentru aceste produse în anul 2025”. Inițial, Guvernul intenționa să plafoneze adausul comercial la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice, potrivit News.ro.

În plus, durata situației de criză poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

Inițial, Guvernul a prevăzut ca situația de criză să fie declarată pentru șase luni.

În plus, ”în scopul prevenirii creșterii nejustificate a adaosului comercial practicat de operatorii economici vizați de prezentul proiect se propune ca, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, operatorii economici din întregul lanț valoric al produselor petroliere – benzină, motorina și țiței - să plafoneze adaosul comercial mediu la nivelul valorii medii practicate în anul 2025”.

Miercuri a avut loc ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, fără prezența sindicatelor, iar la final Guvernul a anunțat că OUG privind criza carburanților va fi adoptată joi, în ședința ordinară, după ce vor fi operate câteva modificări.

