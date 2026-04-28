Un deputat UDMR a plecat din partid. Kelemen Hunor: Multă sănătate să-i dea Dumnezeu

Deputatul Zoltan Zakarias, aflat la al doilea mandat, a anunțat miercuri, în plenul Camerei Deputaților, că demisionează din UDMR și va deveni independent.

Zoltan Zakarias este președinte al Alianței Maghiare din Transilvania (EMSZ), o formațiunea care a intrat în conflict cu UDMR.

Cu o zi înainte, Zakarias a anunțat pe Facebook faptul că, "pentru a demonstra și mai eficient aceste valori, părăsesc UDMR și îmi voi continua activitatea ca parlamentar independent. Voi continua să fac acest lucru în vederea validării intereselor alegătorilor maghiari din Transilvania, reprezentând interesele comunităților și funcționarilor maghiare - neexclus din cooperarea cu UDMR pe probleme cu adevărat importante pentru comunitățile noastre".

"Noi a doua oară l-am adus în Parlament și acum el s-a gândit că e mai bine să fie independent. Multă sănătate să-i dea Dumnezeu", a fost reacția liderului UDMR, Kelemen Hunor.

Pentru a aduna mai multe locuri în Parlament, UDMR și EMSZ au făcut o înțelegere politică în 2024, care i-a adus lui Zoltan Zakarias al doilea mandat de deputat.

