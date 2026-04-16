USR face scut în jurul lui Bolojan și cere PSD „să se întoarcă la muncă"

Biroul Național al Uniunii Salvați România a adoptat vineri o rezoluție politică prin care lansează un apel public la responsabilitate adresat PSD, în contextul deliberărilor privind retragerea de la guvernare.

USR cere PSD să înceteze jocul cu economia României și să se întoarcă la muncă.

Formațiunea face apel la PSD să-și evalueze deciziile prin prisma efectelor asupra cetățenilor. Avertizează că o criză politică declanșată acum ar lovi direct în buzunarele românilor, într-un moment economic deja fragil. Ar destabiliza România pe termen mediu și lung, punând în pericol dezvoltarea țării.

USR reamintește PSD că este coautor al reformelor inițiate de Guvern care au început să-și arate efectele pozitive pentru economie. Măsurile nepopulare, dar absolut necesare, care s-au luat în ultimele luni fac parte din programul de guvernare agreat de toate cele patru formațiuni politice din actuala coaliție.

„Reformele actualului guvern au început să restabilească echilibrul bugetar, transparența administrativă și direcția corectă pentru investițiile publice. Oprirea lor acum înseamnă ștergerea cu buretele a sacrificiului de până acum al românilor”, se arată în rezoluție.

Rezoluția USR expune consecințele economice ale instabilității politice pe care ieșirea PSD de la guvernare o va genera:

•⁠ ⁠10 miliarde de euro pierduți din PNRR. O schimbare de guvern în etapa finală a PNRR expune România la pierderea fondurilor europene destinate spitalelor, școlilor și infrastructurii.

•⁠ ⁠Deprecierea leului. Instabilitatea politică alungă investitorii. Când capitalul se retrage, moneda națională valorează mai puțin.

•⁠ ⁠Scumpiri în lanț. Un leu slab face ca tot ce importăm să coste mai mult - alimente, carburanți, medicamente, facturi la utilități.

•⁠ ⁠Creșterea ratelor la bănci. Retragerea investitorilor înseamnă că dobânzile cresc pentru familii cu credite ipotecare, pentru antreprenori și pentru statul român.

•⁠ ⁠Pierderea locurilor de muncă. Scăderea consumului și creditarea mai scumpă pun presiune pe angajatori. Primele afectate sunt firmele mici și mijlocii din HoReCa, comerț, construcții, exact acolo unde lucrează milioane de români.

„USR va apăra în continuare proiectul de reformă a statului român cu aceeași consecvență și responsabilitate. Pentru că România nu are timp pentru acțiunile egoiste ale partidelor care aleg să declanșeze crize politice artificiale, în locul responsabilității”, se arată în finalul rezoluției.

Biroul Național a reiterat astfel decizia anterioară a Comitetului Politic: dacă PSD va vota, împreună cu AUR, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului și va provoca instabilitate politică, USR nu va mai susține refacerea unei majorități alături de PSD.