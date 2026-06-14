USR își menține decizia de a nu participa la guvernare alături de PSD

Rezoluția Biroului Național USR a fost adoptată duminică în unanimitate, a anunțat liderul partidului, Dominic Fritz.

Liderii USR notează faptul că nu au fost anunțați de această decizie înainte și că vor rămâne consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD.

”Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri. Vom convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală în privința Guvernului Veștea”, a scrie Fritz pe Facebook.

USR mai notează că, în urma crizei politice provocate de PSD și AUR, ”tocmai forțele politice care sunt angajate fără echivoc pentru democrație și reformă sunt cele dinamitate și excluse din guvernarea țării”.

Formațiunea compară tentativa președintelui Nicușor Dan cu guvernarea Ciucă-Ciolacu: ”O guvernare Ciucă-Ciolacu sub alte nume nu poate avea alt rezultat decât o amplificare a valului extremist și o înrăutățire a nivelului de trai pentru români. Ne vom opune cu toată forța noastră la așa ceva”.

USR consideră ”absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste și pentru o societate corectă și deschisă. Acel pol se va opune atât extremismului, cât și unui stat corupt, azi și în anii care vor urma”.



