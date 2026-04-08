USR, partid la care a pus bazele și Nicușor Dan, se dezice de numirile făcute la marile Parchete

USR, partid la fondarea căruia a contribuit Nicușor Dan și care l-a susținut mereu, cu mici excepții dictate de anumiți lideri ai formațiunii, nu vede cu ochi buni numirile în justiție aprobate miercuri prin decrete.

"Împărtășim dorința președintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privința dosarelor mari de corupție și de evaziune fiscală. Oamenii trebuie să înceapă să aibă mai mare încredere în justiție, iar încrederea începe de la felul în care este condusă. Tocmai de aceea, considerăm ca aceste numiri ar fi trebuit însoțite de un proces care să inspire fără echivoc încredere și transparență. Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem", a transmis formațiunea.

USR adaugă că îngrijorările societății civile sunt reale.

"Avertismentele au venit de la procurori onești din interiorul sistemului. Au venit de la CSM. Au venit de la ONG-uri anticorupție. Au venit de la oameni care au protestat în piețe în momente-cheie din ultimii zeci ani și au stat pentru o justiție independentă. Președintele a promis că după șase luni rezultatele vor începe să se vadă. Acum este responsabilitatea celor proaspăt numiți să dezmintă toate criticile prin fapte, să se ridice la așteptările pe care românii le au de la justiție. USR va rămâne pe baricade în apărarea unui sistem de justiție orientat către cetățeni, nu către privilegiați", a mai spus formațiunea.