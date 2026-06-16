USR, UDMR și AUR nu vor vota Guvernul Veștea

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat miercuri că parlamentarii formațiunii nu vor susține o eventuală învestire a Guvernului Veștea. Și Petrișor Peiu a anunțat că parlamentarii AUR nu vor vota. Un anunț similar a făcut și Diana Buzoianu (USR).

"Decizia noastră a fost să nu susținem învestirea Guvernului. Deci nu vom vota Guvernul, în momentul în care vor apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abținere. Cvasiunanimitate. Niciun vot împotrivă. Deci asta va fi poziția noastră în momentul votului", a declarat liderul UDMR într-o conferință de presă susținută la Palatul Parlamentului.

Reprezentanții UDMR nu vor fi prezenți în sală la momentul votului.

"S-a pus problema la procedură, cum vom face în momentul votului, dincolo de a nu susține. Și aici au fost trei posibilități. O posibilitate să fim prezenți și să nu votăm. Am înțeles că așa vor proceda AUR, PNL și USR. A doua posibilitate este să votăm împotrivă, dar nu a susținut nimeni această variantă și vă spun și de ce: dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foștilor noștri colegi și, sper, viitorii noștri colegi într-o etapă viitoare, nu avem motive să votăm împotrivă. Apoi, dacă vor fi mai puține voturi decât suntem noi, încep speculațiile, că de fapt noi nu am respectat decizia. Asta trebuie să evităm, fiindcă decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Și atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului", a explicat Kelemen Hunor.

Nici USR nu va vota Guvernul Veștea, pe care ministra interimară a mediului, Diana Buzoianu, l-a numit USL 3.0.

"E alegerea dumnealui dacă vrea să-și creeze un guvern cu astfel de susținere, dar, repet, problema domnului Veștea principală este că dumnealui are un program de adus USL 3.0 în țara noastră, care este un program care tocmai a fost respins la vot de milioane de români", a declarat ea, la o conferință de presă la Parlament.

"Domnul Veștea vine și spune, "păi cu voturile lui X, cu voturile lui Y", mai inventează 10 voturi care ar pleca de la un partid care nu va vota niciodată asta, mai inventează încă 30 de voturi de alt partid care nu va vota. E irelevant. Relevant este că acest guvern este un guvern, de fapt, USL 3.0", a mai spus Buzoianu.

Plamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veștea, a reiterat, miercuri, liderul senatorilor partidului, Petrișor Peiu, care a adăugat că ar putea fi posibile și sancțiuni în caz contrar.Întrebat dacă parlamentarii AUR care ar vota acest Guvern ar fi excluși sau sancționați, el a răspuns: 'Probabil că da, asta nu știu, nu pot să o spun înainte'.'Adică să vorbească civilizat și decent cu noi și despre noi. Vă spun încă o dată:

AUR "nu va vota acest Guvern. Cum să voteze, din moment ce Nicușor Dan ne jignește de fiecare dată când merge la microfon și vorbește despre noi? La fel a făcut și celălalt, Eugen Tomac, la fel și Veștea. Să-și ceară scuze. Putem să discutăm de la viitoarea desemnare o altă atitudine în momentul în care o să-și ceară scuze și față de alegătorii noștri", a declaratt liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu.

Deputatul AUR Mohammad Murad a declarat, însă, că el va vota Guvernul Veștea.





