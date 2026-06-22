Veștea a răspuns ordinului dat de George Simion și merge la întâlnire cu liderul AUR

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat luni că merge la întâlnire cu liderul extremist AUR, George Simion, așa cum a cerut cel din urmă.

"Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României", a scris Veștea pe pagina de Facebook.

Deși AUR dorește în continuare alegeri anticipate, George Simion spune că partidul e dispus să voteze guvernul, dacă Adrian Veștea se duce la sediul partidului, iar Nicușor Dan spune public că e nevoie de voturile extremiștilor.

”Diseară, dacă va exista un vot, cu un premier care nu a venit să ne ceară susținerea ... nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR, nu are rost să se iluzioneze unii și alții”, a declarat luni la Parlament George Simion.

Acesta a spus că îl așteaptă la sediul AUR pe Adrian Veștea și pe președintele Nicușor Dan să spună public dacă e nevoie de voturile AUR. George Simion îl va aștepta la sediul partidului pe premier desemnat până la ora 20:00.



