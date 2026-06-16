Veștea: Am avut o întâlnire marți cu președintele Dan, m-a încurajat să rămân în continuare implicat

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că s-a întâlnit marți cu președintele Nicușor Dan, care l-a încurajat să rămână implicat în procesul de învestire a noului guvern. Veștea ar urma să anunțe miercuri lista de miniștri.

Întrebat la România TV dacă s-a întâlnit cu președintele, Veștea a confirma că s-a întâlnit și luni, și marți.

"Nu am intenționat să-mi depun mandatul, ei se gândeau cum reacționez eu. Eu sunt un om puternic, nu am rezerve și dacă am pornit pe un drum, cred că e normal să merg până la capăt ... Nu mi-a dat impresia, din contră m-a sfătuit să rămân în continuare implicat, fiindcă, cu siguranță, prin apelul pe care-l facem la toți cei care sunt astăzi în Parlamentul României și vor să dea dovadă de responsabilitate și pot trece peste anumite orgolii sau reguli create de anumiți lideri de partid, eu îi aștept să voteze acest guvern", a declarat Adrian Veștea.

Premierul desemnat a mai susținut că acordul politici semnat de fosta coaliție, potrivit căruia în aprilie 2027 guvernarea ar fi trebuit preluată de un premier PSD, nu va mai fi respectat:

"Voi avea monitorizare permanentă, iar în momentul în care vei fi monitorizat și se va face o evaluare la trei luni, la șase luni, la un an de zile - fiindcă nu voi avea un mandat pe perioadă determinată - este necesar să te raportezi, în primul și în primul rând, la obiectivele pe care ți le-ai propus în programul de guvernare, la ceea ce își doresc cetățenii României și, în felul acesta, să ne facem datoria față de stat ... Mandatul pe care l-am primit din partea președintelui și încă din momentul în care am discutat cu dumnealui nu este un mandat pe termen limitat, este un mandat pe care l-am primit pe perioadă nedeterminată".



Veștea a mai declarat marți seara, la România TV, că lista miniștrilor și programul de guvernare vor fi depuse în Parlament în cursul zilei de miercuri.