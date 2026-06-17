Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare, iar în prima parte a zilei de joi vor fi depuse în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

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Adrian Veștea nu mai merge în Parlament joi, potrivit unor surse, după ce PSD a făcut un pas în spate și a anunțat că nu știe deocamdată dacă intră sau nu la guvernare.

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Programul de guvernare al lui Adrian Veștea are 68 de pagini, iar prioritățile din el vizează SAFE, PNRR, OCDE și întărirea securității. De asemenea, el promite că va continua reformele Guvernului Bolojan: ordine în finanțele publice, bună guvernare și respect pentru cetățeni.



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"Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil. Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică", a scris Veștea pe pagina lui de Facebook.

Potrivit acestuia, joi, în prima parte a zilei, va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

"Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni. Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!", a continuat el.

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PNL se pregătește de Congres

Consiliul Național Extraordinar al PNL va avea loc vineri pentru a convoca duminică Congresul Extraordinar al partidului, a anunțat miercuri Partidul Național Liberal.

"Conducerea Partidului Național Liberal, întrunită în ședința Biroului Politic Național din după-amiaza zilei de 17 iunie, a decis - la propunerea președintelui Ilie Bolojan - convocarea Consiliului Național Extraordinar al partidului pe data de 19 iunie 2026, ora 17:00 în format online, cu obiectivul principal de a convoca Congresul Extraordinar al PNL pentru data de 21 iunie 2026, ora 12:00, în București, la Romexpo", se precizează într-un comunicat PNL.

Agenda Consiliului Național Extraordinar de vineri, la care vor participa 800 de delegați, va include aprobarea convocării Congresului Extraordinar pentru duminică, 21 iunie, și aprobarea modificării statutului Partidului Național Liberal.

La Congresul Extraordinar al partidului vor fi invitați 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu.

Agenda Congresului Extraordinar al PNL va fi stabilită vineri.

Consiliul Național Extraordinar a fost convocat pentru a evalua situația creată de decizia prim-vicepreședintelui Adrian Veștea, care a acceptat să fie desemnat premier de Nicușor Dan, după ce PNL a decis să nu mai participe la guvernare alături de PSD.

Miercuri, în cadrul Biroului Permanent al PNL, un al prim-vicepreședinte, Cătălin Predoiu, ministru interimar la interne, și-a anunțat demisia din conducerea partidului, potrivit unor surse.

Cătălin Predoiu ar fi pe lista miniștrilor propuși de Veștea, listă care nu a fost încă înaintată Parlamentului.

Până acum, șanse slabe ca Guvernul Veștea să fie învestit

În afară de PSD, POT și tabăra pro-Veștea din PNL, premierul desemnat nu pare că a reușit să adune cele 233 de voturi necesare învestirii. PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor vota. El a discutat miercuri și cu cei din AUR, însă aceștia i-au spus că nu îl susțin.