Adrian Veștea spune că votul prin care Guvernul său nu a fost învestit nu reprezintă ceea ce spera el pentru România, dar "votul este suveran și îl respect".

"Nu am cerut această poziție pentru o funcție ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi. 47 de zile fără guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm. Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic", a scris Veștea pe pagina lui de Facebook.

Anterior, el a declarat că nu a primit mandat de la Nicușor Dan să negocieze cu AUR, dar totuși a făcut-o și că nu le-a promis acestora funcții pentru susținerea Guvernului său, ci că le va prelua din ideile bune pentru țară.

Întrebat dacă va demisiona din PNL, a spus că nu și a contestat în instanță deciziile Congresului de duminică.



