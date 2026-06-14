Veștea: Evit să cred că PNL va fi împărțit în două tabere

Premierul desemnat Adrian Veștea se bazează pentru formarea guvernului în primul rând pe sprijinul liberalilor.

"Am evitat și evit să cred astăzi că PNL va fi împărțit în două tabere. Noi trebuie să tratăm lucrurile cu maturitate, cu responsabilitate, pentru că este o perioadă critică, avem 40 de zile de interimat. Ceea ce fac eu fac pentru PNL și pentru România, pentru că voi respecta liniile care au existat în programul de guvernare și mi-aș dori să am o prezență serioasă din partea colegilor mei atât în guvern, cât și ca sprijin politic fiindcă țara are nevoie în acest moment de această situație", a declarat duminică seara, la Antena 3 CNN, Adrian Veștea.

Întrebat dacă se va rupe PNL, el a spus că are convingerea că îi va face să înțeleagă pe liberali că trebuie să sprijine Guvernul.

"Eu cred că mâine voi avea forța de a-i putea convinge de a pune țara pe primul plan, de a trata cu responsabilitate acest moment și de a-mi fi alături. Cred că nu este corect din partea unui partid să fie împins în brațele unei coaliții în care să nu-i iei pe colegii tăi și în același timp să îți dorești să faci reforme și să îți dorești să închizi toate aceste programe pe care astăzi România le are în implementare', a spus Adrian Veștea.

El a adăugat că sunt "oameni capabili" în Partidul Național Liberal care pot face parte din guvern.

