Veștea la plecarea de la PNL: Voi candida pentru a fi premier, trebuie să ajung într-un platou tv

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a declarat, luni seara, la plecarea de la ședința PNL, că nu își va depune mandatul, deși partidul a votat din nou să nu participe la guvernare.

"Nu îmi voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier al României și voi face un guvern. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum", a afirmat el, adăugând că nu există o rezoluție în cadrul BPN și așteaptă cu interes ce se va întâmpla.

El a plecat din ședința PNL pentru că trebuie să ajungă într-un platou de televiziune.

Conducerea PNL a reconfirmat luni prin vot hotărârea de săptămâna trecută ca partidul să nu facă parte dintr-un Guvern alături de PSD.







