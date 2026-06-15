Veștea nu își depune mandatul de premier desemnat, în pofida votului conducerii PNL

El susține că a acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan.

Adrian Veștea are termen până marți, la ora 10:00.

"Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional", a scris Veștea pe Facebook, după ședința de luni seara a Biroului Politic Național al PNL, care a a votat împotriva susținerii Guvernului Veștea.

El a mai spus că respectă decizia colegilor lui, dar adaugă că a acceptat "mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan".

"Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un „act ostil” sau o încercare de rupere a partidului. Nu am construit nimic împotriva colegilor mei și nu urmăresc o confruntare internă. Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional", a mai scris prim-vicepreședintele PNL.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni seară că partidul i-a solicitat lui Adrian Veștea să își depună mandatul de premier desemnat până marți dimineață, la ora 10:00.

Bolojan a explicat că PNL nu va susține instalarea unui astfel de Guvern, deoarece desemnarea s-a făcut cu încălcarea spiritului democrației parlamentare.

El a mai spus că nominalizarea e respinsă din principiu, având în vedere că PNL nu a fost anunțat de președintele Nicușor Dan de această decizie.

Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la ședința în care s-ar putea exprima votul pentru Guvernul Veștea să procedeze după formula "prezent, nu votez".

Parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea partidului, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.

PNL îi solicită președintelui Dan să reia consultările cu partidele politice.

