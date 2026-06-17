Veștea: Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare

După ce a spus că va păstra programul de guvernare al lui Bolojan, Adrian Veștea anunță acum altceva.

"Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil", a scrie el miercuri seara pe Facebook, după ce marți a susținut că în cursul zilei de astăzi va trimite Parlamentului lista de miniștri și programul de guvernare.



"Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică", a mai scris el, nefiind clar ce înseamnă "obiectivul nostru".



Veștea a mai spus că joi, în prima parte a zilei, "vom depune" la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

