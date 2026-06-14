Veștea zice că nu a avut timp să-l anunțe pe Bolojan sau pe alți membri PNL. N-ar fi discutat cu PSD

Adrian Veștea a declarat duminică seara la Euronews că propunerea de la Cotroceni a venit în urmă cu patru zile, președintele spunându-i că e nevoie de ”expertiza” sa.

”Nu am avut întâlniri cu lideri PSD. Propunerea dinspre Cotroceni a venit în urmă cu patru zile. Aseară am fost chemat de domnul președinte și decizia a fost să ținem cont de România. Singura persoană cu care am discutat e președintele României. El mi-a dat acest mandat. Mi s-a explicat că e nevoie de mine, de expertiza mea, ca să creez liniște în țara noastră”, a explicat Adrian Veștea la Euronews.

El a susținut că nu l-a anunțat pe Ilie Bolojan sau pe alți membri ai PNL, deoarece ”nu a avut timp” în aceste patru zile.

Deși nu a avut mandat oficial din partea PNL pentru a negocia cu Nicușor Dan, Adrian Veștea vorbește în numele partidului:

”PNL nu se retrage atunci când este greu. Datoria noastră este să fim acolo unde se decide viitorul României și să ne facem treaba cu seriozitate, curaj și respect față de oameni. România are nevoie de stabilitate. România are nevoie de dezvoltare. România are nevoie ca PNL să rămână un partid responsabil, pro-occidental și puternic. Mergem mai departe”.

Veștea le-a transmis colegilor liberali că decizia nu este ”o amenințare” pentru PNL.

”Este un moment de responsabilitate. Responsabilitatea de a duce mai departe reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan. Responsabilitatea de a confirma că PNL își asumă guvernarea atunci când România are nevoie de stabilitate. Responsabilitatea de a demonstra că suntem partidul care își asumă deciziile importante pentru România”, a spus Adrian Veștea, deși decizia sa a creat deja diviziuni în partid.

”Adrian, sunt cuvine fără rost. Ai complotat împotriva colegilor tăi. Ai complotat și ai trădat încrederea noastră a tuturor. Am aflat din presă. Tu știai de joi, de când nu ai venit la ședință. Uràt! Foarte urât!”, i-a replicat într-un comentariu pe Facebook prim-vicepreședintelui PNL Ciprian Ciucu.

Premierul desemnat a mai declarat că va avea același program de guvernare cu cel al premierului interimar Ilie Bolojan:

”Voi avea același program de guvernare cu Ilie Bolojan. Ținând cont că acel program a fost agreat de toată lumea, este un program care deja începe să dea roade, cred că același program trebuie păstrat și cred că n-ar trebui să intervenim la jumătatea unui an fiscal sau la jumătatea unor reforme și să-l schimbăm”.

Guvernul a fost demis tocmai pentru că PSD nu a fost de acord cu măsurile lui Bolojan, După ce moțiunea de cenzură a trecut, social-democrații au refuzat să dea premierul, spunând că sunt de acord cu orice liberal, mai puțin Bolojan.