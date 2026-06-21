Vicepreședinte UDMR, la Congresul PNL: Cât timp noi vorbim aici, afară inflația crește

Vicepreședintele UDMR, Antal Lóránt, a spus duminică, la Congresul PNL istoria relației dintre cele două partide a cunoscut multe etape.

"Erau vremuri când PNL a considerat că nu dorește consolidarea democrației și dezvoltarea țării împreună în aceeași barcă cu UDMR și și-a ales alți parteneri; cred că ei astăzi nu sunt aici. Noi, UDMR, și atunci am mers mai departe, într-adevăr puțin supărați, dar numai cu gânduri bune. Dar, ca să fim corecți până la capăt, am cunoscut și perioade când PNL cu UDMR a construit împreună, a dezvoltat România, am consolidat democrația și am spus împreună "nu" celor care vor la extreme, celor care vorbesc de un suveranism toxic. Trăim vremuri complicate și, pentru a putea veni cu soluții la provocări, avem nevoie de curaj și asumare politică. Cât timp noi vorbim aici, la Romexpo, afară inflația este în creștere, regiunea este afectată de crize geopolitice și suntem martorii unei alte crize politice interne profunde. Soluția pentru stabilitate este dispoziția la compromis, căutarea parteneriatelor politice sănătoase, constructive și, poate, redefinirea unui nou proiect de țară", a spus Antal.

UDMR-istul a mai transmis că de data aceasta, poate pe bune, un proiect de țară cu niște deziderate clare, asumări și urmărirea implementării acestora, "ca să nu rămână numai pe foaie, cum a mai pățit România, pas cu pas".

"Pentru un proiect de țară trebuie majoritate stabilă, pro-europeană în Parlament și susținerea Guvernului de această majoritate. Noi, reprezentanții UDMR, în frunte cu domnul președinte Kelemen Hunor, nu am fugit niciodată de responsabilitate, nu am fugit de muncă și, ori de câte ori era nevoie, am dat tot suportul pentru a construi o Românie mai puternică și mai solidă", a continuat el.